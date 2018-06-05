Казань, 5 июня, 2018, 05:21 — ИА Регнум. Чистопольский хлебозавод, работники которого обратились на прямую линию с Владимиром Путиным с жалобой на то, что «закрылся единственный хлебозавод и коллектив оказался на улице», требуют признать банкротом. Иск о несостоятельности подан в Арбитражный суд Татарии физическим лицом, но дата заседания пока не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Исковое заявление поступило в суд 30 мая 2018 года, истец — Павел Толстенко, сумма претензий — 2 084 068 рублей.

Ранее в программе «Вести» прозвучала информация, что среди вопросов, которые задали президенту РФ Владимиру Путину к предстоящей 7 июня прямой линии с населением, был вопрос и от работников хлебозавода из Чистополя. Суть обращения сводилась к тому, что «в Чистополе закрылся единственный хлебозавод — коллектив оказался на улице».

На рассмотрении Арбитражного суда Татарии, помимо банкротного иска к АО «Чистопольский хлебозавод», имеются и три иска от поставщиков муки — ООО «Казанская мельница» на сумму более 3,7 млн рублей, от ООО «Мука Поволжья» из Самары на чуть более 283 тыс. рублей и АО «Челныхлебопродукт» на сумму свыше 235,7 тыс. рублей. Иски пока не рассмотрены.

На официальном сайте администрации Чистопольского района отмечается, что «Чистопольский хлебозавод — это крепкое, постоянно развивающееся предприятие, каждая структурная единица которого работает, как отлаженный механизм».

Между тем 1 июня 2018 года в сюжете телеканала «Россия 1» работники предприятия обратились к Владимиру Путину с видеообращением, в котором и рассказали, что заработную плату порядка 180 работников предприятия получали в последний раз в феврале. Сейчас данные сведения проверяет прокуратура города, известно, что сумма долгов порядка 5 млн рублей. Помимо этого, заводу грозит проверка на предмет признаков преднамеренного банкротства.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие было создано в июне 2002 года путём реорганизации другого юрлица. Уставный капитал компании — 880 950 рублей, гендиректор с 16 мая 2018 года — Алексей Алехин.

В конце мая 2018 года на годовое собрание акционеров должны были вынести вопрос ликвидации общества. Информации о том, как проголосовали акционеры, нет, но в ЕГРЮЛ отметка, что предприятие находится в стадии ликвидации, также отсутствует.

Известно, что с 15 января 2018 года АО сменило собственников, и долю в 82,03% в нём получил некто Зиннятулла Розаков. Гражданин, чьи данные совпадают с данными нового основного акционера завода, числится гендиректором ликвидированного ООО «Ардо» из Ульяновской области, занимавшегося оптовой торговлей топливом.

До этого чистопольский хлебозавод входил в холдинг «Ак Барс» из Татарии.

По имеющейся информации, основная причина неплатёжеспособности завода — огромные долги по кредитам, которые он не может погасить. Их сумма составляет около 90 млн рублей.