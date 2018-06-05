Москва, 5 июня, 2018, 04:42 — ИА Регнум. В Москве прошла встреча статс-секретаря-заместителя МИД РФ Григория Карасина и представителя комитета по обороне парламента Финляндии Иллка Канервой, сообщает пресс-служба дипведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

Стороны обсудили ситуацию на Украине и пришли к выводу о безальтернативности Минских соглашений в вопросе мирного урегулирования в Донбассе. Кроме того, стороны обсудили российско-финские отношения в контексте обеспечения стабильности в Европе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Евросоюз не может противостоять государствам с сильными лидерами у руля — такими как Россия, США или Китай.