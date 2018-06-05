Лондон, 5 июня, 2018, 04:36 — ИА Регнум. Взаимодействия с британской стороной по делу Скрипалей — нет, заявили представители посольства России в Великобритании.

Британский флаг

По словам дипломатов, все попытки обсудить вопрос с британской стороной остаются без ответа. В посольстве подчеркнули, что Великобритания нарушает консульские конвенции, касающиеся доступа к пострадавшим гражданам России, и отказывают сотрудникам посольства в общении со Скрипалями. В посольстве пришли к выводу, что либо Скрипали изолированы насильственно, либо их состояние не соответствует официальным заявлениям британской стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня МИД России заявил, что Москва готова содействовать Юлии Скрипаль в ее возвращении в Россию.