Нижний Новгород, 5 июня, 2018, 04:31 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба требует признать несостоятельным муниципальное предприятие Нижнего Новгорода «Нижегородгражданниипроект» — старейший проектный институт города, основанный в 1928 году. Дело к производству пока не принято, дата судебного заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Иск от ФНС России поступил в Арбитражный суд Нижегородской области 29 мая 2018 года, сумма претензий, послуживших основанием для обращения в инстанцию, составила 15 593 364,31 рубля.

За 2015−2018 годы это пятая попытка обанкротить проектный институт. Последняя была предпринята 27 октября 2017 года. В суд обратилось ООО «Топоснова» с суммой претензий 1 101 748,58 рубля. В деле в качестве третьих лиц участвовали администрация Нижнего Новгорода (учредитель) и УФНС по Нижегородской области. 23 мая 2018 года производство по этому делу было прекращено в связи с мировым соглашением.

«Требования заявителя основаны решениях Арбитражного суда Нижегородской области от 15.06.2016 года по делу №А43−33 058/2015, от 16.02.2015 года по делу №А43−33 055/2015, а также определении об утверждении мирового соглашения от 30.03.2016 года №А43−33 057/2015 в соответствии с которым с должника в пользу заявителя взыскано в общей сумме 1 101 748,58 рубля долга и 22 744,18 рубля расходов по государственной пошлине», — отмечается в определении суда с уточнением, что стороны провели взаимные расчёты и истец выразил готовность отказаться от заявленных требований, если ответчик выплатит оставшиеся 919,6 тыс. рублей частями — до 15 сентября и 15 декабря 2018 года.

До этого, также в 2017 году, с требованием о признании несостоятельным муниципального предприятия выступала инспекция ФНС по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода. Сумма этой задолженности была 6 258 451,41 рубля. Во вводе наблюдения ведомству было отказано, и заявление было оставлено без рассмотрения 27 июня 2017 года.

По информации из открытых источников, муниципальное предприятие Нижнего Новгорода «Нижегородгражданниипроект» создано в 1928 году как проектное бюро, а на сегодня в нём работают 150 сотрудников. До 1990 года у предприятия были филиалы в четырёх городах Нижегородской области, численность сотрудников превышала 1 тыс. человек. В муниципальную собственность компания перешла в 1994 году. С 2011 года проектный институт возглавлял Евгений Усанов, а с ноября 2017 года и. о. руководителя Сергей Кулёмин. Из крупных проектов предприятия можно отметить нижегородский театр «Комедія», Нижегородский планетарий.