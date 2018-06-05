Раннюю работу Ван Гога продали на аукционе за 7 миллионов евро
Париж, 5 июня, 2018, 04:21 — ИА Регнум. Картина «Женщины в дюнах за починкой сетей» кисти Винсента Ван Гога была продана на аукционе в Париже, сообщает аукционный дом Artcurial в Twitter.
Винсент Ван Гог. Автопортрет. 1889
Сообщается, что картина была продана за семь миллионов евро коллекционеру из США, который заплатил в полтора раза больше стартовой цены.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на аукционе в Париже был продан скелет неизвестного динозавра.