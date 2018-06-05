Олимпия, США, 5 июня, 2018, 04:18 — ИА Регнум. Генпрокурор Боб Фергюсон передал иски против Facebook и Google в суд штата Вашингтон, сообщает пресс-служба генпрокуратуры штата.

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Иски были поданы по причине того, что Google и Facebook не предоставили данные о заказчиках политической рекламы, которая размещалась на их сайтах с 2013 года.

«Законы штата Вашингтон насчет политической рекламы касаются всех, будь ты газетой в небольшом городишке или же огромной корпорацией», — заявил генпрокурор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня The New York Times опубликовала статью, согласно которой Facebook передавало персональные данные пользователей производителям смартфонов.