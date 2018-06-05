Вашингтон, 5 июня, 2018, 04:30 — ИА Регнум. Возможность импорта продукции компании Олега Дерипаски En+ и входящей в нее Евросибэнерго продлена до 23 октября 2018 года, сообщили в американском минфине.

Разрешение дяди Сэма

Напомним, Дерипаска, чьи компании En+ Group и «Русал» оказались в санкционном списке США, ушел в отставку из совета директоров En+.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский минфин в рамках закона о санкциях запретил сделки с перечисленными компаниями Дерипаски, но затем сроки были смещены.