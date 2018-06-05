Москва, 5 июня, 2018, 04:02 — ИА Регнум. Крупное ДТП с участием фуры, трех автомобилей и мотоцикла произошло на 71-м км МКАД, сообщает агентство «Москва».

W. Robert Howell ДТП

Сообщается, что причиной аварии стал грузовик, выехавший на встречную полосу после столкновения с отбойником. На встречной полосе фура протаранила автомобили и мотоцикл. В результате аварии мотоциклист сломал руку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня в Москве произошло ДТП с участием трех автомобилей.