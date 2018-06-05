Результаты выборов в Европейский парламент в Прибалтике и местное самоуправление Латвии были в принципе прогнозируемы. Единственно, что в Латвии никто не ожидал достаточно высоких показателей националистического Гражданского союза. Тем не менее, во всех трёх прибалтийских странах правящим партиям был дан достаточно жёсткий сигнал о непопулярности их политики. Где-то он прозвучал мягче, как в Литве, а где-то жёстче, как в Эстонии. Такое протестное голосование укладывается в логику экономического кризиса, охватившего эти страны. И если в Литве коллапс экономики ещё не наступил, то в Эстонии ситуация гораздо хуже. И даже несмотря на то, что Латвия лидирует по всем цифрам экономического падения, социальная и экономическая ситуация в Эстонии гораздо тяжелее, и падение экономики Эстонии будет более жёстким, чем падение экономики Латвии.

Интересны данные голосования в Литве за Избирательную акцию поляков . Как и предсказывалось, эта политическая сила активно прогрессирует от выборов к выборам, улучшая свой результат, и становится интересным политическим явлением. Причём не только этнические поляки активно голосуют за "своих", но и в проценте, полученном на выборах в ЕП, есть очень много русских голосов. Неслучайно вторым номером по "польскому" списку шла Ирина Розова.

В Эстонии, несмотря на то, что избирком отнял один мандат у Центристской партии , важен не конечный результат, а то, что правящим партиям фактически был вынесен вотум недоверия. И рекорд в количестве полученных голосов независимым кандидатом Индреком Тарандом (он один набрал на 821 голос меньше, чем лидер выборов - Центристская партия, и почти в 2 раза опередил по количеству голосов правящую Партию Реформ) лишнее тому доказательство. Впрочем, вряд ли в Эстонии после этих выборов поменяется правящая коалиция. На сегодняшний день в парламенте Эстонии у "центристов" нет и не будет союзников для работы в правительстве. На этом выборный марафон для Эстонии не заканчивается. Впереди еще выборы в местное самоуправление осенью 2009 года. И это является еще одним фактором нестабильности в экономике и политике страны. Важные для экономики непопулярные решения правящая коалиция будет вынуждена откладывать до осени, что бы не растерять остатки популярности. Таким образом риск быстрого экономического падения по осени для Эстонии многократно возрастает. Петля затягивается.

В Латвии произошла прогнозируемая победа оппозиционного интернационалистского " Центра согласия " Яниса Урбановича на местных выборах. Особенно интересна эта победа на фоне практически полного провала партии ЗаПЧЕЛ , которую, как единственно "правильно русскую", активно продвигали в коридорах российской власти. Этим лоббистам теперь придётся срочно искать виноватых в собственной некомпетентности. Ведь фактически лидер ЗаПЧЕЛ Татьяна Жданок отказалась от ведения кампании в своей стране, сосредоточившись на выборах в Европарламент. Она прошла, но ценой её личного успеха стало практически полное исчезновение партии. При этом "Центр согласия" во всех крупных латвийских городах либо сохранил свои позиции, либо значительно улучшил. А в Риге есть все шансы для того, чтобы ЦС занял ключевые посты при мэре, которым, вероятно, станет лидер " Латвийской первой партии " Шлесерс.

Для всех трёх Прибалтийских стран и победивших в них сил лимит времени для формулирования политической программы спасения своих государств и сохранения себя в качестве влиятельной силы крайне мал. Максимум полгода. Если этот "кредит доверия" они удержать не смогут, то уже вряд ли возродятся на политических сценах своих стран. Вслед за новым разочарованием избирателей, к власти вновь придут националисты, а уже за их неизбежным провалом во главе новых политических режимов станут совершенно новые "политические схемы".