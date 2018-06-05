Челябинск, 5 июня, 2018, 03:43 — ИА Регнум. Двое детей шести лет выжили после того, как перевозивших их автомобиль Mazda Axela вылетел в кювет на трассе между Южноуральском и Магнитогорском, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

03.мвд.рф На месте ДТП

Инцидент произошел вечером 3 июня. Автомобилем управляла женщина 34 лет. В салоне также находился мужчина. Все пассажиры и водитель живы.

Причиной происшествия названа неадекватная дорожной ситуации скорость движения и потеря управления транспортным средством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня в Екатеринбурге произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии пострадали 24 человека.

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