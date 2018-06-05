Париж, 5 июня, 2018, 03:17 — ИА Регнум. Скелет неизвестного динозавра, достигающий в длину 9 метров, был продан на аукционе в Париже за $2,3 миллиона, сообщает Reuters.

Динозавр

Сообщается, что этот скелет был найдет в США в 2013 году, ученые, обследовавшие скелет, заявили, что находка очень отличается от известных видов динозавров. Известно, что покупатель скелета — француз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае на аукционе в Сеуле была продана редкая картина южнокорейского художника-абстракциониста за сумму около $8 млн.