Челябинск, 5 июня, 2018, 03:13 — ИА Регнум. Бар, в котором незаконно осуществлялась игорная деятельность, закрыт в Челябинске, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

В казино

Уточняется, что заведение располагается в центре города на улице Пушкина.

«Полицейскими обнаружен покерный стол, игровые фишки в количестве одна тысяча, десять колод игральных карт», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что все изъятые предметы отправлены на экспертизу. В действиях владельцев бара усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ о незаконной организации и проведении азартных игр (часть 1 статьи 171.2). Максимальная санкция этой части статьи составляет два года лишения свободы.

Напомним, в минувшем году в Челябинске закрыли целую сеть незаконных казино. В России организация азартных игр запрещена с 2009 года: исключением являются четыре специально отведенные под это зоны.