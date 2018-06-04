Каракас, 5 июня, 2018, 02:53 — ИА Регнум. Венесуэла больше не будет участвовать в заседаниях генассамблеи Организации американских государств (ОАГ), заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом сообщает La Vanguardia.

Jonathan Alvarez C Флаг Венесуэлы

Мадуро заявил, что отказ от участия связан с грядущим выходом Венесуэлы из ОАГ. Также Мадуро добавил, что осуждает саму организацию, и назвал ее «министерством колоний».

«Тот день, когда мы покинем ОАГ, будет государственным праздником», — заявил Мадуро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года генсекретарь ОАГ Луис Альмагро призвал ужесточить санкции в отношении Венесуэлы.