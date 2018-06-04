Хельсинки, 5 июня, 2018, 02:45 — ИА Регнум. Радиостанция Sputnik, ведущая вещание на русском языке, закрылась в Финляндии, передает радиостанция «Говорит Москва».

В студии радиостанции

Сообщается, что частоты, на которых вещало радио Sputnik, были куплены финским радиохолдингом Basso Media. Сокращение персонала новые владельцы не планируют, сделка касалась только частот.

Напомним, в начале года информационное агентство Sputnik и телеканал Russia Today на Западе обвинили в дезинформации, а один из европарламентариев заявил, что они опасны.