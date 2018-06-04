Москва, 5 июня, 2018, 02:52 — ИА Регнум. Первый рейс сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines из Дамаска во Внуково (Москва) состоится 20 июня, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Bogdan Skotnikov Самолёт авиакомпании Cham Wings Airlines

Полет начнется в 23:05 мск. 20 июня по поводу начала полетов авиакомпании во Внуково состоится торжественное мероприятие.

Напомним, до сих пор между Сирией и Россией не было регулярного авиасообщения.