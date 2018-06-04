Лондон, 5 июня, 2018, 02:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом назвала введение американцами пошлин на импорт стали и алюминия неоправданными и «глубоко разочаровывающими», сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

White House Тереза Мэй и Дональд Трамп

Мэй подчеркнула, что США и Евросоюз являются союзниками, поэтому в отношениях стран необходимо руководствоваться правилами открытой и честной торговли.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп уверен в своем решении и продолжит защищать американский бизнес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Канады Джастин Трюдо раскритиковал введение пошлин на сталь и алюминий.