Нью-Йорк, США, 5 июня, 2018, 02:21 — ИА Регнум. Председатель совета директоров американской компании Starbucks Говард Шульц принял решение уйти в отставку к концу месяца, сообщает New York Times.

Sillygwailo Говард Шульц

Издание отмечает, что возможная причина ухода в отставку — желание Шульца принять участие в президентских выборах в США в 2020 году от Демократической партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая Starbucks закрыла восемь тысяч кофеен в связи с проведением тренинга по толерантности.