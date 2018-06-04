Вашингтон, 5 июня, 2018, 02:10 — ИА Регнум. Россия не оказывается в проигрышном положении по сравнению с США, даже несмотря на меньшее количество военных баз за пределами страны, заявила Эвелин Фаркас, экс-зампомощника главы Пентагона по делам РФ и Евразии, в интервью журналу Newsweek.

Флаг США

По ее словам, у США 600−900 военных баз вне пределов страны, а у России — 21. Но влияния России, особенно в ряде регионов, это не снижает, поскольку Москва нужным образом распределяет ресурсы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтону не выгодно усиление соперничества с Москвой и Пекином.