Вашингтон, 5 июня, 2018, 01:55 — ИА Регнум. Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что не собирается лично приносить извинения Монике Левински, потому как извинения он принес публично. Об этом Клинтон заявил в интервью телеканалу NBC.

Steve Jurvetson Моника Левински

Клинтон также сообщил, что решение бороться с угрозой импичмента из-за секс-скандала с Моникой Левински он считает правильным. По словам экс-президента, он «защищал конституцию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по делу голливудского продюссера Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах, американский режиссер Брайан Де Пальма собирается снять художественный фильм.