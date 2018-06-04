Москва, 5 июня, 2018, 01:52 — ИА Регнум. Минэкономразвития изменило свой прогноз по объему ВВП в 2018 году на более оптимистичный — более 100 трлн рублей вместо 98,2 трлн, ожидавшихся в апреле, сообщает РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Издание отмечает, что несмотря на выросший прогноз роста ВВП, прогноз по росту экономики ухудшился до 1,6−2,1%. Издание делает вывод, что пересмотр ВВП связан с ростом цен на нефть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня цена на нефть снизилась, эксперты выдвигают «умеренно-пессимистичный прогноз». Не последнюю роль в этом играет экономическая политика США, которую эксперты оценивают как торговую войну.