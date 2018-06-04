Саранск, 5 июня, 2018, 01:09 — ИА Регнум. В Саранск с рабочей поездкой прибыл министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он посетил ряд объектов, которые вошли в программу подготовки к чемпионату мира по футболу, сообщили ИА REGNUM в правительстве Мордовии.

Пресс-служба правительства Мордовии Владимир Колокольцев прибыл в Саранск

В аэропорту Саранска, реконструированном к чемпионату, Колокольцев встретился с главой Мордовии Владимиром Волковым, начальником УФСБ России по региону генерал-майором Андреем Акулининым и министром внутренних дел республики генерал-майором полиции Юрием Арсентьевым. Глава МВД России проверил порядок несения службы и условия проживания прикомандированных сотрудников в пункте временной дислокации сводного отряда полиции. Полицейские проживают в двух‑ и трехместных комнатах, оснащенных всем необходимым. Для занятий спортом имеются тренажерные залы с современным спортивным оборудованием.

Пресс-служба правительства Мордовии Глава МВД России в аэропорту Саранска

Также Колокольцев осмотрел стадион «Мордовия Арена» и расположенный на его территории операционный центр.

Председатель АНО «Оргкомитет «Россия — 2018» Аркадий Дворкович также 4 июня в рамках рабочей поездки провел на стадионе «Мордовия Арена» рабочее совещание, в котором приняли участие Владимир Волков, представители Международной федерации футбола (FIFA), Оргкомитета «Россия-2018», а также генерального заказчика и подрядчика строительства стадиона. Обсуждались вопросы готовности города — организатора матчей чемпионата, операционной деятельности арены во время турнира.

Пресс-служба правительства Мордовии Аркадий Дворкович в Саранске

ИА REGNUM напоминает, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Сочи, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград, Волгоград, Самара и Саранск.

В столице Мордовии в рамках первенства состоятся четыре игры группового этапа — 16, 19, 25 и 28 июня. Встретятся сборные Дании и Перу, Колумбии и Японии, Ирана и Португалии, Панамы и Туниса.