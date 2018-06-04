Тула, 5 июня, 2018, 01:26 — ИА Регнум. Концерт российского певца Валерия Леонтьева в Туле не состоялся из-за гипертонического криза артиста, передает телеканал «Россия 24».

Okras Валерий Леонтьев

Уточняется, что Леонтьев перед концертом почувствовал себя до такой степени плохо, что ему вызвали скорую. Выяснилось, что у артиста поднялось давление.

Напомним, концерту в Туле предшествовали гастроли Леонтьева по Дальнему Востоку.

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