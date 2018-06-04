Киев, 5 июня, 2018, 01:13 — ИА Регнум. После выхода из СНГ Украине придется заново подписывать важнейшие договоры с постсоветскими странами на иных условиях, заявил экономист Александр Охрименко 4 июня на пресс-конференции в Киеве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Танец

По данным эксперта с 2014 по 2017 год убытки России от разрыва экономических связей с Украиной составили около $60 млрд, а потери Украины — $35 млрд.

Охрименко отметил, что Украина, не будучи полноценным членом СНГ, подписала в рамках организации около 2200 договоров, которые «регламентируют такие вещи, как работу пропускных пунктов на таможне, работу энергосистемы, аварийных, спасательных служб и прочее».

По словам эксперта, выход Украины из СНГ может спровоцировать массу проблем:

«Белоруссия скажет — «так, хорошо, вы вышли из СНГ, так это ж надо новый договор с новыми условиями, с новыми пошлинами, с новыми требованиями». И они будут правы», — отметил Охрименко.

По оценке экономиста, из более 2000 договоров критически важными для Украины являются 10—20. Охрименко отметил, что, вероятнее всего, никто не подумал о последствиях, вызванных их отменой, политики просто хотели попиариться перед выборами.

Напомним, 12 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров страны начать процедуру выхода из СНГ. Он заявил, что Украина не будет участвовать в координационных органах Содружества.

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