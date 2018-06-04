Москва, 5 июня, 2018, 00:56 — ИА Регнум. Открепительные удостоверения на выборах в Госдуму больше не понадобятся. Соответствующий закон, подписанный российским президентом Владимиром Путиным, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

Теперь российские граждане, голосующие не по месту прописки, смогут сделать это без открепительных удостоверений. Для этого избиратель должен написать заявление, чтобы его включили в список по месту нахождения.

Отметим, что эта процедура распространяется на голосование по партийным спискам, а в одномандатных округах новая система действовать не будет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 мая Совфед одобрил отмену открепительных удостоверений, инициированную Госдумой.