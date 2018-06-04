Москва, 5 июня, 2018, 00:34 — ИА Регнум. Шесть генералов Следственного комитета России, МВД и МЧС уволены в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Увольнение

Уточняется, что от занимаемой должности освобожден Владимир Степанов, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям.

Также отправлены в отставку Виктор Долженко, глава управления кадров СКР, и Надежда Ромашова, глава департамента по финансово-экономической политике МВД.

В регионах отставки коснулись Кузбасса и Крыма. В Кемеровской области уволен Александр Мамонтов, глава регионального ГУ МЧС (фигурант дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»).

В Крыму лишились своих должностей Сергей Абисов, глава ГУ МВД, и Сергей Шахов, глава ГУ МЧС.