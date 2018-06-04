Винница, Украина, 5 июня, 2018, 00:23 — ИА Регнум. Полицейские проверяют информацию об открытой демонстрации нацистской символики на футбольном матче в Виннице, однако уголовное дело не заведено, сообщили в пресс-службе нацполиции в Винницкой области 4 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новая украинская нация

«Уголовного производства нет, сведения вносились не в единый реестр досудебных расследований, а в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях. Сейчас продолжается проверка, после чего будет дана окончательная правовая оценка действиям», — заявили в ведомстве.

Напомним, 2 июня во время футбольного матча команд «Нива» и «Агробизнес» часть фанатов «Нивы» была одета в красные футболки со свастикой, что в совокупности образует флаг Третьего рейха 1933−1945 годов.

Напомним также, что 29 апреля в Киеве состоялся концерт украинской нацистской группы «Сокири Перуна», посетители которого развернули флаг гитлерюгенда и то и дело выбрасывали руку в нацистском приветствии.