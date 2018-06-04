Вашингтон, 5 июня, 2018, 00:23 — ИА Регнум. Белый дом назначит время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре на 12 июня, в 9 утра по местному времени, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Тем не менее Сандерс подчеркнула, что США продолжат политику жестких санкций в отношении КНДР до тех пор, пока Северная Корея не проведет денуклиаризацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня эксперты по безопасности, принимающие участие в подготовкие саммита лидеров США и КНДР, назвали отель Shangri-La в Сингапуре одним из оптимальных мест для встречи.