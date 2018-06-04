Киев, 5 июня, 2018, 00:04 — ИА Регнум. Выход из строя фильтровальных станций Донбасса оставит без воды три миллиона жителей региона, заявил руководитель министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш 4 июня во время презентации исследования экологической обстановки в Донбассе, сообщает официальный Twitter ведомства.

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

«В случае остановки фильтровальных станций, без воды могут остаться Мариуполь, Донецк, Горловка, Макеевка, Енакиево, Авдеевка, Торецк, Волноваха. В общей сложности около трех миллионов человек», — уточнил министр.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС) идет интенсивный бой.

Согласно Минским договоренностям, Украина должна отвести войска от ДФС, однако боевики ВСУ, напротив, постоянно обстреливают станцию, пытаясь помешать ее работе.