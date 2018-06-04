Лондон, 5 июня, 2018, 00:03 — ИА Регнум. Правительство Великобритании выставляет на продажу 7,7% акций Royal Bank of Scotland за 2,6 млрд фунтов стерлингов ($3,5 млрд), 4 июня передает агентство Associated Press.

Thunderwing Центральный офис Royal Bank of Scotland в Эдинбурге

UK Government Investments, управляющая активами правительства Великобритании, намерена выставить на торги 925 млн акций шотландского банка по 281 пенсов каждая. Продажа акций сократит долю правительства в Royal Bank of Scotland до 62,4%.

Доля в Royal Bank of Scotland была куплена правительством Великобритании в ходе финансового кризиса, стоимость акций банка составляла 502 пенса. В 2015 правительство продало 5,4% акций банка по 330 пенсов за акцию.

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