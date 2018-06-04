Киев, 4 июня, 2018, 23:38 — ИА Регнум. В районе Донецкой фильтровальной станции идет сильный бой, сообщило 4 июня Министерство по вопросам временно оккупированных территорий на своей странице в Twitter.

Mil.gov.ua Обстрел

В сообщении сказано, что персонал станции прячется в бомбоубежище, а судя по взрывам, обстрелу подверглись помещения станции.

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Напомним, Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой свыше 400 тыс. человек, проживающих в Авдеевке, Донецке и Ясиноватой.