Ереван, 4 июня, 2018, 22:57 — ИА Регнум. 4 июня 2018 года чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Республики Армения Зограбу Мнацаканяну.

mfa.am Сергей Копыркин (слева) и Зограб Мнацаканян

Как сообщили ИА REGNUM в посольстве России в Армении, в ходе состоявшейся беседы был обсужден ряд вопросов двусторонней и международной повестки, подчеркнута необходимость для обеих стран сохранения и укрепления стратегического, союзнического характера российско-армянских отношений, важность эффективного взаимодействия министерств иностранных дел двух стран, координации их деятельности на международных площадках.

Посол России заверил, что сделает все возможное, чтобы не только содействовать преемственности традиционных дружеских отношений и стратегического партнерства между Арменией и Россией в двустороннем и многостороннем форматах, а также для обеспечения и дальнейшего развития и углубления их.

Сергей Копыркин был назначен послом России в Армении указом Владимира Путина 6 апреля.

Сергей Копыркин родился в 1962 году. До назначения на должность посла в Армении являлся заместителем постоянного представителя РФ при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе.

Бывший посол России в Армении Иван Волынкин проработал на этом посту пять лет.