Москва, 4 июня, 2018, 23:04 — ИА Регнум. Статью, посвященную уникальному московскому спортивному комплексу «Олимпийский», возведенному к Олимпиаде-80, разместил у себя на сайте Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы. Напомним, комплекс, состоящий из двух зданий — крытого стадиона и плавательного бассейна, был построен командой архитектора Михаила Посохина и до сих пор является одним из самых крупных спортивных сооружений в Европе. В конце 2017 года «Олимпийский», занимающий огромную территорию в центре Москвы на проспекте Мира, приобрела компания «Киевская площадь», принадлежащая бизнесменам Году Нисанову и Зараху Илиеву. Сразу после покупки стало известно, что в реконструкцию спорткомплекса, которая начнется в 2019 году, планируется вложить не менее $300−400 млн.

Фрагмент публикации «Аквапарк, каток и кинозалы: каким станет СК «Олимпийский» на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Статья «Аквапарк, каток и кинозалы: каким станет СК «Олимпийский» после реконструкции» снабжена богатым иллюстративным материалом. Между тем в разделе, посвященном истории и предстоящей реконструкции здания бассейна «Олимпийский», размещена фотография… Центра олимпийских видов спорта в Лондоне (London Aquatics Centre), возведенного по проекту знаменитого архитектора Захи Хадид к Олимпийским и Параолимпийским играм 2012 года.

Остается догадываться, что помешало автору публикации найти фотографию знаменитого бассейна «Олимпийский» и не является ли такое невнимание к «деталям» проявлением отношения к памятникам истории и архитектуры российской столицы. Бассейн «Олимпийский» до сих пор славится на весь мир своей «быстрой» водой, здесь с 1980 года было установлено свыше 100 рекордов различного уровня, в том числе 12 олимпийских рекордов, 49 рекордов мира и 42 рекорда Европы. Помимо соревнований Олимпийских игр 1980 года, в бассейне «Олимпийский» проводились международные соревнования олимпийского уровня «Дружба-84» по плаванию, международные соревнования Игры доброй воли «Игры-86», чемпионат мира по подводному плаванию 1981 года, чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2002 года, чемпионаты мира по современному пятиборью 2004 и 2011 года, первенство мира по плаванию в ластах 2006 года, Кубок мира по подводному спорту 2008 г., мировая серия ФИНА 2010 г. по синхронному плаванию, игры Мировой лиги по водному поло, этапы Кубка мира FINA по плаванию (с 2004 года), этапы серии FINA по прыжкам в воду (2011−2014), чемпионаты России, СНГ и СССР по плаванию (с 1981 года) и многие другие соревнования.