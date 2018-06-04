Могадишо, 4 июня, 2018, 22:56 — ИА Регнум. Авиация США нанесла удар по боевикам «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Сомали, 4 июня передает агентство Associated Press.

U.S. Air Force Авиаудар

Согласно заявлению Африканского командования США, в результате атаки в 40 километрах от города Биссосо в Пунтленде были уничтожены 27 экстремистов. Утверждается, что гражданские лица в результате авиаудара не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня ВВС США отчитались об уничтожении 12 боевиков группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вблизи столицы страны, Могадишо.

Читайте также: ВВС США нанесли удар по исламистам в Сомали