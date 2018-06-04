Тбилиси, 4 июня, 2018, 22:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с родителями убитых в Тбилиси 1 декабря подростков, а также с отцом расстрелянного во время спецоперации в Панкисском ущелье Темирлана Мачаликашвили. Но инициаторов масштабных акций протеста эта встреча не удовлетворила. Как заявил после встречи отец одного из убитых, Заза Саралидзе, он ожидает от премьера конкретных результатов до 10 июня. Несмотря на полученное обещание, Заза Саралидзе, по инициативе которого несколько дней проходят митинги у здания парламента Грузии, заявляет, что акции до 10 числа не прекратятся, а после 10 июня, если правительство ничего конкретного не предпримет и виновных не накажет, протест примет более масштабный характер.

Nathan Keirn Протест

По информации пресс-службы правительства Грузии, премьер принял каждого из родителей по отдельности в присутствии адвокатов и народного защитника. На встречах присутствовали глава МВД Георгий Гахария и начальник администрации правительства Шалва Тадумадзе.

Премьер выразил соболезнования семьям Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили, выслушал вопросы, которые имеются у каждой из семей в связи с делом об убийстве подростков, и пообещал родителям, что они смогут ознакомиться с материалами расследуемого уголовного дела.

Георгий Квирикашвили пообещал, что это дело будет расследовано до конца и все виновные будут наказаны.

Аналогичные обещания премьер дал отцу Темирлана Мачаликашвили Малхазу Мачаликашвили, который специально приехал в Тбилиси и присоединился к инициированным Зазой Саралидзе акциям протеста.

Выйдя из здания администрации правительства, Заза Саралидзе заявил, что его требования остаются прежними, акции продолжатся, а система, жертвой которой пал его сын, должна быть разрушена.

Отметим, что на акцию у здания парламента он после этой встречи не пришел, а отправился домой. Ушел с проспекта Руставели и активно поддерживавший и наставлявший Зазу Саралидзе все эти дни руководитель НПО «Центр реформирования правоохранительных органов» Звиад Куправа. Журналистам он заявил, что хочет выспаться, но подчеркнул, что в палаточном городке у здания парламента останутся дежурить активисты его организации и ряд участников акции. Куправа сообщил, что акции не прекратятся, а если повторное расследование дела об убийстве подростков не даст желанных результатов, на проспекте Руставели соберется вся Грузия.

Как сообщалось ранее, в результате драки на улице Хорава в Тбилиси были ранены два подростка — Л. Дадунашвили, который скончался на месте, и Д. Саралидзе, который умер уже в больнице. В ходе расследования дела были задержаны двое обвиняемых в убийстве. Ими оказались сверстники убитых подростков. Тбилисский городской суд вынес обоим приговор, осудив одного из обвиняемых на 10 лет и 6 месяцев за умышленное убийство Л. Дадунашвили, а второго — на 9 лет и 6 месяцев за попытку убийства Д. Саралидзе. В ходе расследования была распространена информация о давлении, якобы оказывавшемся на следствие со стороны одного из бывших сотрудников прокуратуры, чей сын оказался свидетелем по этому делу. Этот факт, а также вынесенный судом приговор оказались неприемлемыми для Зазы Саралидзе, который объявил о начале акций протеста под лозунгами «Не убей» и «Система должна быть разрушена». В организации акций ему помогла ассоциируемая с «Единым национальным движением» (партией экс-президента Михаила Саакашвили) организация Звиада Куправа, а активную поддержку участникам акции все эти дни оказывало нынешнее «Национальное движение» и партии, отколовшиеся от него в свое время либо считающиеся его сателлитами.