Киев, 4 июня, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать то, что происходит в России, заявила вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко 4 июня на заседании согласительного совета парламента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Танец

Геращенко обратилась к 5000 украинцев, которые приобрели билеты на матчи чемпионата мира по Футболу, который пройдет в России.

«Десять раз подумайте, прежде чем ехать в Россию, где вас могут схватить, задержать, а потом даже не допустят украинских консулов», — предостерегла вице-спикер.

Ирина Геращенко также призвала депутатов:

«Апеллировать ко всем международным структурам с двумя требованиями: давление на Путина, чтобы до чемпионата мира по футболу были освобождены политические заключенные и заложники и допуск Международного комитета Красного креста и украинского омбудсмена Людмилы Денисовой ко всем тюрьмам, в том числе и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и к нашим политзаключенным в России».

Напомним, сегодня, 4 июня, власти Украины заявили о готовности обменять более двадцати граждан России на так называемых «украинских политзаключенных», в том числе на террориста Олега Сенцова, отбывающего 20-летний срок в российской тюрьме.

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