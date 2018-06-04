Анкара, 4 июня, 2018, 22:07 — ИА Регнум. Турция готова к проведению военной операции против курдских вооруженных формирований в иракском Кандиле — правительство заявляет о возможности начала операции «в любое время», 4 июня передает агентство Associated Press.

U.S. Army Турецкие солдаты

«Все знают, что Кандиль — центр террора. Турция готова войти в Кандиль, это возможно в любое время», — сообщил журналистам представитель правительства Турции Бекир Боздаг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 июня стало известно, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео на переговорах в Вашингтоне договорились о «методе и сроках» изгнания курдских отрядов YPG из сирийского Манбиджа.

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