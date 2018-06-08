Ереван, 8 июня, 2018, 06:02 — ИА Регнум. По апрельским событиям в Армении продолжает оставаться немало вопросов, в том числе касаемо участия в них внешних игроков. Вопрос тем интересней, что, на первый взгляд, внешнего вмешательства не было. Какой малозаметный факт в этой связи обращает на себя пристальное внимание, пишет автор ИА REGNUM Марлен Маслов.

Вот они

На инаугурации нового президента Армении Армена Саркисяна 9 апреля, за три дня до начала акций протеста на ереванских улицах, были замечены три специфических гостя, незнакомых большинству читателей и экспертов. Это Гарри Бернстен, Мартин Сильверстейн и Роджер Нориега. Между тем первый является консультантом нескольких американских силовых структур и федеральных агентств, а в прошлом был высокопоставленным офицером ЦРУ, причем руководил главнейшими операциями, включая те, которые последовали за атаками на башни-близнецы 11 сентября и на американские посольства в Кении и Танзании в 1998-м. Влияние среди силовиков Бернстен сохраняет. Второй гость мероприятия, Сильверстейн, в начале нулевых был послом США в Уругвае, и он же является одной из основных фигур в переходной команде Дональда Трампа — кстати, будучи в хороших отношениях с Трампом и семьей его дочери, опять-таки весьма влиятельной фигурой. Наконец, Нориега — экс-сотрудник госдепа, ставший затем одним из влиятельных республиканцев-латиноамериканцев.

Ни с кем из них Армен Саркисян знаком не был, на мероприятие их пригласил американский гражданин армянского происхождения, ранее в публичной жизни Армении не замеченный.

Читайте подробности: Американцы в Армении

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