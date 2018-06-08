Вашингтон, 8 июня, 2018, 03:07 — ИА Регнум. На фоне бурного обсуждения прессой внешнеполитических дел США Дональд Трамп занимался внутриполитической повесткой. Президент подписал три указа, которые не только затрагивают миллионы людей, но и заставляют задуматься о мотивах самого хозяина Белого дома — на что он рассчитывает и как видит свою долгосрочную перспективу? О событиях прошедшей недели Трампа рассказывает автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Указы касаются серьезной реформы кадровой политики федерального правительства, конкретно — подчиненных ему сотрудников министерств и ведомств. Если до сих пор эти служащие находились в привилегированном положении, в отличие от бесправных работяг частного сектора, то теперь положение первых сильно меняется. Первым указом устанавливается ряд мер, которые развязывают руки начальству, а федеральных служащих — лишают защиты. В ход идут и более строгие наказания за проступки, и сокращение сроков принятия решений о служебном соответствии в ряде случаев, и приоритет эффективности над сроком службы в случае сокращений штата, и многое другое.

Понимая, что такие меры вызовут недовольство госслужащих, Трамп предусмотрел и это — в двух других указах. Которые, с одной стороны, усиливают «нужную» сторону, то есть «своих», и ослабляют противоположную — профсоюзы и другие организации госслужащих. Здесь предусмотрено даже точное время, которое представитель профсоюза может использовать на защиту прав своих коллег, и даже более того — в это самое время он не сможет пользоваться госсобственностью, будь то кабинет, компьютер или служебный телефон.

Но остается еще один вопрос. Идя на непопулярные шаги, Трампу совсем невыгодно терять поддержку собственного госаппарата — так зачем он это делает? И что заставляет предположить, что Трамп уверен: система, которую он выстраивает не под другого хозяина Белого дома, а под себя, будет в обозримом будущем служить именно ему?

Подробнее о неделе Трампа читайте в статье: Трамп закручивает гайки внутри и натягивает тетиву наружу. Беззвучно

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