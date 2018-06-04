Правительство против Рады: кто виноват в срыве переговоров с МВФ?
Киев, 4 июня, 2018, 17:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пытается переложить ответственность за срыв сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) на Раду. «При этом премьер хочет «выслужиться» перед США, которые осуществляют внешнее управление Украиной». Об этом 4 июня в эфире канала NewsOne заявил политический эксперт Олег Бабанин, комментируя обещание Гройсмана подать в отставку, если Рада не примет закон о создании Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАСУ).
Он напомнил, что правительство Гройсмана не выполнило требование МВФ повысить цены на газ для населения. При этом принятие закона о создании ВАСУ находится в компетенции Рады, а не правительства.
«Если ты не можешь выполнить требование, которое адресовано тебе, о повышении цен на газ, тогда нужно выполнить требование, адресованное другому. Тогда счет будет 1:1. Идет продавливание решения. Премьер-министр не может чего-то добиваться от фракций, но в рамках политических торгов, которые у нас идут постоянно, позиция премьер-министра достаточно сильная… В последние годы украинские чиновники обращают мало внимания на сферу своей ответственности. Инициативы Гройсмана и Парубия (пообещал принять закон о ВАСУ 7 июня) — это выполнение требований Венецианской комиссии, Международного валютного фонда и в конечном итоге США. Они хотят продемонстрировать, кто из них является наибольшим сторонником и кто готов пойти на наибольшие жертвы, продвигая интересы США. За это сейчас и идет борьба», — сказал Бабанин.
Он выразил согласие с убеждением, что премьер Гройсман «заигрывает» с США.
«Сегодня слишком много внимания приковано к вопросу антикоррупционного суда. Возможно, это будет использоваться для решения каких-то кадровых вопросов… Сейчас вокруг антикоррупционного суда идут политические торги… Есть аргумент, что нужно сделать хотя бы один суд, который будет защищен от коррупции. Я в это не верю, особенно в ситуации, когда суд будет создаваться при огромном участии и при полном контроле зарубежных игроков. Например, я не верю, что даже если у нас в полную силу заработает антикоррупционный суд, то хотя бы одна американская компания, которая работает в Украине, когда-нибудь будет осуждена в рамках преследования госоргана», — добавил Бабанин.
«Украина должна или проголосовать за него или понести определенный ущерб, связанный, прежде всего, с позицией МВФ и США и других игроков, которые осуществляют внешнее управление Украиной», — подытожил Бабанин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Гройсман пообещал уйти в отставку, если парламент не проголосует за законопроект «О Высшем антикоррупционном суде» (№ 7440).
«Я как премьер-министр Украины принял для себя решение, если этот суд, справедливый, независимый, не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра и подам в отставку», — сказал Гройсман 4 июня после совещания с руководством фракций Рады.
Напомним, принятие закона об антикоррупционном суде и повышение тарифов на газ для населения являются главными условиями Международного валютного фонда для предоставления Украине очередного кредита на 1,8 млрд долл. В 2017 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 7,5% — до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, и на 11% — до 2,1 трлн — в гривневом эквиваленте. Это составляет около 72% ВВП. МВФ является крупнейшим кредитором Украины.
Текущая программа сотрудничества между МВФ и Украиной завершится в 2019 году. До настоящего времени Киев получил 8,4 млрд долл из 17,5 млрд долл., предусмотренных на четыре года действия программы.