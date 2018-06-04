Киев, 4 июня, 2018, 17:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пытается переложить ответственность за срыв сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) на Раду. «При этом премьер хочет «выслужиться» перед США, которые осуществляют внешнее управление Украиной». Об этом 4 июня в эфире канала NewsOne заявил политический эксперт Олег Бабанин, комментируя обещание Гройсмана подать в отставку, если Рада не примет закон о создании Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАСУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

Он напомнил, что правительство Гройсмана не выполнило требование МВФ повысить цены на газ для населения. При этом принятие закона о создании ВАСУ находится в компетенции Рады, а не правительства.

«Если ты не можешь выполнить требование, которое адресовано тебе, о повышении цен на газ, тогда нужно выполнить требование, адресованное другому. Тогда счет будет 1:1. Идет продавливание решения. Премьер-министр не может чего-то добиваться от фракций, но в рамках политических торгов, которые у нас идут постоянно, позиция премьер-министра достаточно сильная… В последние годы украинские чиновники обращают мало внимания на сферу своей ответственности. Инициативы Гройсмана и Парубия (пообещал принять закон о ВАСУ 7 июня) — это выполнение требований Венецианской комиссии, Международного валютного фонда и в конечном итоге США. Они хотят продемонстрировать, кто из них является наибольшим сторонником и кто готов пойти на наибольшие жертвы, продвигая интересы США. За это сейчас и идет борьба», — сказал Бабанин.

Он выразил согласие с убеждением, что премьер Гройсман «заигрывает» с США.

«Сегодня слишком много внимания приковано к вопросу антикоррупционного суда. Возможно, это будет использоваться для решения каких-то кадровых вопросов… Сейчас вокруг антикоррупционного суда идут политические торги… Есть аргумент, что нужно сделать хотя бы один суд, который будет защищен от коррупции. Я в это не верю, особенно в ситуации, когда суд будет создаваться при огромном участии и при полном контроле зарубежных игроков. Например, я не верю, что даже если у нас в полную силу заработает антикоррупционный суд, то хотя бы одна американская компания, которая работает в Украине, когда-нибудь будет осуждена в рамках преследования госоргана», — добавил Бабанин.

«Украина должна или проголосовать за него или понести определенный ущерб, связанный, прежде всего, с позицией МВФ и США и других игроков, которые осуществляют внешнее управление Украиной», — подытожил Бабанин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Гройсман пообещал уйти в отставку, если парламент не проголосует за законопроект «О Высшем антикоррупционном суде» (№ 7440).

«Я как премьер-министр Украины принял для себя решение, если этот суд, справедливый, независимый, не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра и подам в отставку», — сказал Гройсман 4 июня после совещания с руководством фракций Рады.

Напомним, принятие закона об антикоррупционном суде и повышение тарифов на газ для населения являются главными условиями Международного валютного фонда для предоставления Украине очередного кредита на 1,8 млрд долл. В 2017 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 7,5% — до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, и на 11% — до 2,1 трлн — в гривневом эквиваленте. Это составляет около 72% ВВП. МВФ является крупнейшим кредитором Украины.

Текущая программа сотрудничества между МВФ и Украиной завершится в 2019 году. До настоящего времени Киев получил 8,4 млрд долл из 17,5 млрд долл., предусмотренных на четыре года действия программы.