Новгородская область, 4 июня, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл сегодня, 4 июня, в деревне Переезд Крестецкого района Новгородской области, где располагаются цеха птицефабрики ООО «Белгранкорм — Великий Новгород». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, о пожаре стало известно в 3:39.

Скриншот сюжета Новгородского областного телевидения Пожар на птицефабрике в Новгородской области

К прибытию первых пожарных расчётов цех птицефабрики площадью более 3 тыс. кв метров горел открытым пламенем. Открытое горение пожарным удалось затушить лишь через два часа — к 5:24, ликвидировать пожар — к 7:25.

На тушении пожара работали 30 человек и 11 единиц техники.

По предварительной информации, пострадавших на пожаре нет: очевидцы сообщили, что ни сотрудников фабрики, ни птиц в помещении не было. Причины пожара устанавливаются.

Отметим, что с начала 2018 года это уже второй пожар на территории птицефабрики — в феврале здесь сгорел ангар.