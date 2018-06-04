Бишкек, 4 июня, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Международные эксперты оценили качество киргизстанских дорог лишь на 2,7 балла из 7 возможных и присудили Киргизии 122-е место в соответствующем индексе «Глобального рейтинга конкурентоспособности». Об этом говорится на официальном сайте Всемирного экономического форума.

Андрей Рябушкин. Дорога (фрагмент). 1887

Среди республик бывшего СССР лучше всего ситуация в этом плане складывается в Азербайджане, расположившемся на 36-й позиции (4,8 балла). Затем следуют Литва — на 37-й (4,7 балла) и Эстония — на 38-й (4,7 балла).

Несколько хуже качество автомобильных трасс в Таджикистане — 70-е место (4,1 балла), в Грузии — 82-е место (3,8 балла), в Армении — 85-е (3,7 балла), в Латвии — 107-е (3 балла), в России — 114-е (2,9 балла) и в Казахстане — 115-е (2,9 балла).

Самые плохие на постсоветском пространстве дороги, по мнению авторов рейтинга, находятся на территории Молдавии — 128-е место (2,5 балла) и Украины — 130-е место (2,4 балла). По неизвестным причинам в рейтинг не попали Белоруссия, Узбекистан и Туркмения.

Лидерами индекса качества автотрасс стали ОАЭ, Сингапур и Швейцария. Также в пятерку лидеров смогли попасть Гонконг и Нидерланды. Худшие в мире дороги принадлежат Мавритании, Конго, Гаити, Мадагаскару и Гвинее.

ИА REGNUM напоминает, что общая протяженность автомобильных дорог Киргизии составляет свыше 34 тысяч километров, из которых только около 19 тысяч километров имеют твердое покрытие. Более половины из них находятся в неудовлетворительном или откровенно плохом состоянии.

На долю автотранспорта в Киргизии приходится свыше 98% пассажирского оборота и около 95% грузового оборота. В стране отсустсвует железная дорога, которая бы связывала север и юг республики.

Отметим, что только в период с 1996 по 2013 годы Азиатский банк Развития, Экспортно-импортный банк и правительство Китая, Всемирный банк, Исламский банк развития, Японское агентство международного сотрудничества, Европейский банк реконструкции и развития и другие международные доноры инвестировали в дорожный сектор Киргизии около $1 млрд 235 млн (более 76,8 млрд рублей по текущему курсу).

Также следует отметить, что министерство транспорта оказалось на втором месте в рейтинге самых коррумпированных государственных органов, представленном генеральной прокуратурой Киргизии в конце мая 2018 года.

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