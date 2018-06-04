Санкт-Петербург, 4 июня, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Уголовные дела трех лиц, знавших, по данным следствия, о подготовке теракта в Казанском соборе Санкт-Петербурга, поступили в суды Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Казанский собор

Как сообщили 4 июня в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, всем троим предъявлено аналогичное обвинение по части 1 статьи 222 (незаконное хранение оружия и боеприпасов) и статье 205.6 (несообщение о преступлении) УК РФ.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Фируза Калавурова, в Пушкинский районный суд поступило дело в отношении Шамиля Омаргаджиева, а в Кировский районный суд — уголовное дело в отношении Алисхана Эсмурзиева.

«Кроме незаконного хранения оружия и боеприпасов, фигурантам вменяется несообщение о преступлении, а именно о подготовке Евгением Ефимовым взрывчатого вещества с целью совершения теракта путем самоподрыва в Казанском соборе, о котором, как полагает следствие, Калавурову, Омаргаджиеву и Эсмурзиеву было известно», — пояснили в судебной пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, уроженец Дагестана Омаргаджиев и уроженец Ингушетии Эсмурзиев, задержанные в середине декабря 2017 года, сразу же обвинялись в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Сообщалось, что у них было изъято автоматическое оружие и патроны к нему. Еще один фигурант, гражданин Таджикистана Калавуров, первоначально подозревался в незаконном обороте взрывчатки. По данным следствия, эти лица должны были обеспечить «прикрытие» при совершении теракта в православном храме.

15 декабря 2017 года под стражу был заключен задержанный органами ФСБ местный житель Евгений Ефимов, который признался, что незаконно изготавливал взрывчатое вещество в арендованном гараже. По словам молодого человека, это делалось для того, чтобы в воскресенье, 17 декабря, устроить взрыв в Казанском соборе Петербурга.

На следующий день, 16 декабря, судом был арестован второй подозреваемый по делу о подготовке серии террористических актов в людных местах. Как предполагает следствие, с ноября 2017 года Антон Кобец помогал потенциальному террористу в разведке местности для выбора места взрыва и давал советы по совершению теракта.

Все фигуранты дела с момента задержания находятся под стражей. Следствие в отношении Ефимова и Кобца продолжается.

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Напомним, как сообщала ФСБ России, в Петербурге в декабре 2017 года была пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным следствия, преступники намеревались совершить теракты путем взрывов в одном из храмов Петербурга, а также местах массового скопления людей.

Позже сообщалось, что выйти на след ячейки террористов сотрудникам ФСБ помогли американские спецслужбы, за что президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего коллегу Дональда Трампа. По данным СМИ, американцы получили доступ к переписке, которую вели участники ячейки с находящимся за пределами РФ заказчиком теракта.