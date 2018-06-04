Эстония живёт угрозой нападения со стороны России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 июня, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Потеря городов: бывший президент Эстонии пригрозил России;
- Тактическая подготовка: ВКС России проведут более 200 учений;
- Возможность противостоять: в России подписан закон о контрсанкциях;
- Чувствительность к геополитике: что влияет на курс рубля;
- Статистика неутешительная: население Омской области сокращается.
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