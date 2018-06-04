Архангельск, 4 июня, 2018, 16:49 — ИА Регнум. С 12 июня из Архангельска в Петрозаводск впервые полетит самолёт с промежуточной пересадкой в Котласе. Такие рейсы будут летать два раза в неделю из двух архангельских аэропортов: «Архангельск» (Талаги) и «Васьково». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

Ru dagon Аэропорт Архангельска

Во вторник и четверг в 8 часов утра воздушное судно Л-410 будет вылетать из аэропорта Васьково и через 15 минут приземляться в аэропорту «Архангельск». Рейс из Архангельска в Котлас будет начинаться в 8:30.

«Нужда открыть это направление объясняется, в том числе, расширением бизнес-контактов Архангельской области и Республики Карелия. Прямого транспортного сообщения с Петрозаводском у Архангельска до недавнего времени не было», — заявил глава областного министерства транспорта Вадим Кривов.

Сесть на самолёт пассажиры смогут как в Васьково, так и в Талагах. В 10:30 самолёт прибывает в аэропорт Котласа, прибытие в столицу Карелии — в 13:20, сообщается на сайте регионального правительства. В обратном направлении рейс АЧ528 отправляется в 14 часов. Этот маршрут будет действовать до конца августа. Стоимость билетов составит: Архангельск-Котлас — 4 500 рублей, Котлас — Петрозаводск — 4 650 рублей, Архангельск-Петрозаводск — 9 150 рублей.