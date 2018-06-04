Москва, 4 июня, 2018, 16:49 — ИА Регнум. Законопроект, меняющий порядок зачета времени содержания под стражей (до вступления приговора суда в силу) в срок отбывания наказания в виде лишения свободы, комитет Госдумы по законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

«В случае принятия законопроекта он будет иметь обратную силу, так что срок отбывания наказания уменьшится у значительного числа осужденных», — сообщил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Предлагается время содержания лица под стражей до вступления в законную силу решения суда засчитывать в срок отбывания наказания следующим образом: при отбывании наказания в дисциплинарной воинской части из расчета один день за полтора дня, в случае ограничения свободы, принудительных работ и ареста — один день за два дня, для исправительных работ и ограничения по военной службе — один день за три дня. В случае обязательных работ — из расчета один день содержания под стражей за восемь часов обязательных работ.

В случае лишения свободы предлагается засчитывать один день содержания лица под стражей в следственном изоляторе следующим образом: при отбывании наказания в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима — за один день, при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня, при отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня.

Новый порядок не распространяется на осужденных за совершение особо тяжких преступлений; преступлений, связанных с террористической деятельностью; при особо опасном рецидиве; а также в отношении осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы. Предлагается также не применять указанный повышающий коэффициент в период нахождения осужденного в штрафном либо дисциплинарном изоляторе, помещении камерного типа, либо едином помещении камерного типа в случае применения мер взыскания к осужденным.

Время нахождения лица под домашним арестом, включаемое в срок его содержания под стражей до судебного разбирательства, предлагается засчитывать из расчета два дня за один день лишения свободы.