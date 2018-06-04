Ярославль, 4 июня, 2018, 16:46 — ИА Регнум. Участник предварительного голосования «Единой России» по выборам кандидатов в депутаты Ярославской областной думы по 9-му округу Василий Бобков намерен добиться отмены результатов электронного голосования и наказания виновных. Об этом Бобков рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, кандидат сообщил в оргкомитет праймериз о возможной фальсификации результатов голосования. Он считает, что более 500 голосов за его конкурентов, отданных при помощи электронного голосования, были сфальсифицированы — их данные якобы были взяты из баз данных участников предыдущих выборов. Однако оргкомитет не увидел нарушений, пояснив, что разбираться с нарушением закона о персональных данных должны правоохранительные органы.

«Если руководство партии в области не готово признать, что это фальсификация, это признают правоохранительные органы и суд. С учетом степени ответственности всех лиц. Если будет нужно, я дойду до председателя партии Дмитрия Медведева. Такого отношения к членам партии я не допущу. Проинформированы депутаты Госдумы, в курсе руководство партии. Тех, кто допустил фальсификацию, нужно гнать из партии», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Василий Бобков.

Заявления от избирателей — участников праймериз — уже поданы в правоохранительные органы. Предварительное голосование не регламентируется законом, однако использование персональных данных должно происходить только с письменного согласия человека. Если имели место манипуляции с данными людей для получения нужного результата, то это нарушает закон о персональных данных.

Предварительное голосование прошло 3 июня, 4 июня должны были быть оглашены его итоги. Однако оргкомитет перенес оглашение на 5 июня, возможно, в связи со скандалом в 9 округе.