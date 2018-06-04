Ереван, 4 июня, 2018, 16:33 — ИА Регнум. На революцию в Армении граждане, проживающие в разных странах мира, пожертвовали 73,5 млн драмов, 51 910 долларов США, 14 344 евро, а также 2 048 408 рублей (в общей сложности примерно 252 тысячи долларов США). Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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«Предварительно-полный отчет о пожертвованиях на ненасильственную, бархатную, народную революцию», — написал Пашинян.

Он опубликовал также полный список людей, сделавших пожертвования. В списке армяне, проживающие в США, России, Франции, Австрии, Бельгии, Германии, Великобритании, Бахрейне, Дании, Италии, Польше, Канаде, Израиле, на Кипре, в Голландии, ОАЭ, а также Армении.