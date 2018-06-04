Ярославль, 4 июня, 2018, 16:31 — ИА Регнум. В Ярославле сквер в районе улицы Терешковой преобразит частный инвестор, имя которого не называется. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Кировского и Ленинского района Ярославля.

Страница в Facebook Любови Суровой Проект реконструкции

В июне 2018 года начнется преображение сквера в районе улицы Терешковой. Там напротив векового дуба выроют небольшой пруд, поставят лавочки, дорожки вымостят тротуарной плиткой, заменят фонари освещения. Для детей сделают детский городок и футбольное поле. По сути, первые шаги уже сделаны — несколько недель назад там разбили вишневый сад. Основные работы должны закончиться до осени.

«Проект полностью мой, моя концепция. К разработке его привлекали проектную организацию. Поскольку сквер очень старый, мне хотелось сделать зону недалеко от пруда в старинном стиле. Второе: поскольку сквер недалеко от улицы имени Валентины Терешковой, то хотелось космическую тематику воплотить в детской площадке», — сказала корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова.

Ухаживать за обновленным парком будет МБУ «Горзеленхозстрой», поскольку сквер и так закреплён за ним. Помогать в уборке станет глава центральных районов города. Любовь Сурова пообещала, что бюджетных средств на это потрачено не будет.

В проект собирается вложить свои средства частный инвестор, который пока не хочет раскрывать свое имя. Со слов Любови Суровой, он, может быть, и сделает это, но только после окончания реконструкции сквера.