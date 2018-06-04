Берлин, 4 июня, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв определился с окончательным составом на чемпионат мира. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

Новикова Юлия Иоахим Лёв

Отмечается, что в состав не вошли полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане и голкипер «Байера» Бернд Лено, а также защитник Джонатан Та и нападающий Нильс Петерсен.

Всего в заявку включены 23 игрока, в том числе вратари Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («ПСЖ»), защитники Жером Боатенг, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Йозуа Киммих, («Бавария»), Антонио Рюдигер («Челси»), Маттиас Гинтер («Боруссия» М.), Йонас Хектор («Кельн»), Марвин Платтенхардт («Герта»).

В линии полузащиты выступят Сами Хедира («Ювентус»), Тони Кроос («Реал»), Месут Озил («Арсенал»), Юлиан Брандт («Байер»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Томас Мюллер, Себастьян Руди («Бавария»), Марко Ройс («Боруссия» Д.).

В атаке сыграют Леон Горецка («Шальке»), Тимо Вернер («Лейпциг») и Марио Гомес («Штутгарт»).

Напомним, на групповом этапе чемпионата мира сборная Германии сыграет с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.