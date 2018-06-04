Ярославль, 4 июня, 2018, 16:27 — ИА Регнум. В Ярославле запланированный показ матчей первенства мира по футболу перенесли со стадиона «Спартаковец» в КСК «Вознесенский». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

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Городские власти планировали устроить открытый показ игр мундиаля на стадионе «Спартаковец». Для этого планировалось перекрыть движение транспорта на улицах Подзеленье, Почтовая, участках улиц Которосльная набережная и площадь Челюскинцев.

«Спартаковец» оказался не очень удобным местом для проведения трансляции, поскольку экран не очень большой. Трансляции доставили бы неудобство местным жителям, потому что матчи идут до 12 ночи. Решили перенести фан-зону на территорию культурно-спортивного комплекса «Вознесенский». Там будут места для просмотра и места для быстрого питания», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела организации спортивных соревнований мэрии Ярославля Алексей Чикин.

Помимо неудобств для болельщиков, жителей домов рядом со стадионом, городские власти опасались за организацию безопасности зрителей, поскольку около 500 сотрудников силовых структур уехали на подкрепление в Москву на время чемпионата мира. Обеспечить безопасность людей на открытом стадионе при таком кадровом голоде было бы трудно. Проход для болельщиков в КСК «Вознесенский» будет бесплатным.